Acordate que hay alguien que te espera en casa

Desde Salud Pública instan a tomar todas las precauciones y a estar atentos al conducir un vehículo o una motocicleta. Esto atendiendo a que la cifra de accidentes de tránsito tras las fiestas suelen ser significativas.

Las reuniones sociales, los brindis y las fiestas son una constante en las festividades de fin de año, en dichos eventos la ingesta de alcohol o factores externos pueden ser detonantes de percances viales que pueden ser fatales.

Por este motivo se recomienda que a la hora de conducir, se evite por completo las distracciones o el consumo que bebidas que puedan reducir nuestra capacidad de reacción al volante o al manubrio.

La mayoría de los accidentes de tránsito se deben a la imprudencia. Algunas personas pierden la vida y otras quedan con discapacidad de por vida.

Si vas a manejar, seguí estas recomendaciones: Usá el cinturón de seguridad o tu casco, no tomes alcohol antes o mientras manejes, no hables por celular ni escuches música a alto volumen, Si manejás motocicleta usá casco y también aseguráte de que tu acompañante lo use. Si llevas niños es obligatorio que deban ir en el asiento de atrás y con el cinturón de seguridad, así como todas las demás personas que viajan contigo

Acordate de que hay alguien que te espera en casa, comunica el Ministerio de Salud.