Acevedo: "No queremos llegar al estado de excepción"

El ministro Euclides Acevedo justificó la aplicación del estado de excepción, no obstante, aclaró que no quiere llegar a esa medida extrema. Actualmente no están dadas las condiciones para declarar ley marcial.

Según refirió el ministro Euclides Acevedo, el Gobierno puede declarar estado de excepción por "conmoción social" debido a la indignación ciudadana que generan las personas que no cumplen con las actuales disposiciones sanitarias. Acevedo reiteró que no quiere llegar a estos límites, sin embargo, continúan deteniendo a inadaptados que irresponsablemente no cumplen con estas normativas sanitarias que no son extraordinarias. NOTA RELACIONADA: De restricción a prohibición: Gobierno baraja declarar Estado de Excepción Actualmente no están dadas las condiciones para aplicar esta medida extrema. Mientras tanto continuarán coordinando con el Ministerio Público las herramientas necesarias para sancionar a los irresponsables con multas. "Quisiera salir con una guacha en la mano para los que no cumplen la medida, entiendan, pero no puedo", dijo. #URGENTE | "No están dadas las condiciones para el estado de excepción." Min. Euclides Acevedo.



EN VIVO: https://t.co/t6FnHMTGqX#TelefuturoPy #QuedateEnCasaPy pic.twitter.com/jxMEUs8J8T — Telefuturo Informa (@TelefuturoInfo) March 22, 2020

