Acevedo: "La Policía necesita protección jurídica y respaldo político"

Euclides Acevedo sería el próximo ministro del Interior. Aún es necesario el decreto, sin embargo él comentó cuáles son sus proyectos frente al ente.

El presidente Mario Abdo Benítez, el ministro del Interior Juan Ernesto Villamayor y su posible sucesor, el Dr. Euclides Acevedo participaron de una reunión que duró horas el domingo en Mburuvichá Róga.

Ahí, según comentó Acevedo para Monumental 1080 AM, le hicieron suponer que él asumirá el cargo de Villamayor para que este integre el Gabinete Civil de la Presidencia de la República, tras la renuncia de Julio Ullón. "Todo hace suponer que el decreto se firmará esta mañana y me haré cargo de la cartera de manera inmediata. El Gobierno no puede quedar sin ministro del Interior", refirió.

Al respecto dice que en esas horas que estuvo reunido con autoridades recibió una exposición sobre la situación actual de la Policía y el Ministerio de Educación. Él tiene presente la siguiente fórmula: no hay libertad si no hay seguridad y la inseguridad crea desestabilidad política que deriva en el estancamiento económico.

Refirió que para lograr esto lo primero que se debe llevar adelante es la depuración de la institución con la que trabajará para garantizar la seguridad: la Policía Nacional. Además de ese trabajo de selección, se les debe otorgar protección jurídica, respaldo moral y político.

Para inculcar con los buenos valores, se debe llevar adelante la capacitación óptima del cadete. "Es desafiante, pero no imposible. Aikuapaite chupe kuéra", aludió a los policías.