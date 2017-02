Acabar con el EPP es tarea fácil, pero falta la orden para actuar

Así lo aseguró Horacio Galeano Perrone, quien sostuvo que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tienen todo lo necesario para acabar con el grupo armado EPP, pero no actúan por falta de una voluntad política.

Para el asesor político y con basta experiencia en Defensa Nacional, Horacio Galeano Perrone, consideró que el Gobierno liderado por Horacio Cartes "no tiene la voluntad política para buscar la liberación de los cuatro secuestrados" por el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). "Yo asumo la responsabilidad de este titular que estoy diciendo", manifestó el ex ministro de Educación a la 1020 AM.

Afirmó que el EPP tiene una geografía reducida y si las fuerzas del orden cierran con fuerza el anillo, con una operación seria, el tema estaría liquidado.

"El EPP es mucho más débil de lo que se cree, pero se agrandan más y crean más indignación y propaganda", apuntó.

Dijo que tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional trabajan bastante bien en términos de inteligencia y tienen los elementos de combate, "pero se necesita decirles: actúen".

"Esa voluntad, hago mi deducción, no llega al escalón respectivo; creo que la sociedad se está poniendo impaciente por un tema que está en la agenda política innecesariamente", apuntó.

Destacó el trabajo de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), pero esta depende del Comando en Jefe y en consecuencia debe reportar a las Fuerzas Militares, aparece el ministro de Defensa, del Interior, y no hay un orden.

"Si es cierto lo que se maneja, sobre la suerte que están corriendo los secuestrados, mi preocupación es mucho más grave", manifestó, sin querer dar detalles sobre la información que maneja. Sin embargo, luego dejó latente la pregunta: "¿Están vivos todos los secuestrados?".

Precisamente este martes, Félix Urbieta cumple 67 años de edad, mientras sigue en cautiverio por parte del grupo armado que recientemente pidió USD 250 por su liberación, pero los familiares no alcanzaron juntar el monto exigido.