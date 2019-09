Abusador condenado tiene la patria potestad de dos niñas

La madre de la pequeña abusada en el departamento de Paraguarí, criticó la leve condena contra su expareja. "Un violador está suelto" expresó. Teme que sus hijas que están a cargo del hombre, pasen por el mismo martirio.

"Es una injusticia grande y dolorosa por lo que pido que se haga justicia", inició su relato la madre de una pequeña que fue abusada sistemáticamente desde que tenía 7 años.

El sábado trascendió la condena contra este hombre ante un Tribunal de Sentencia de Paraguarí. El veredicto es indignante ya que refirieron que si bien no hubo coito, se comprobó que hubo otro tipo de abusos. Pese a esto, le "castigaron" con dos años de cárcel con suspensión de la pena, es decir no pisará la penitenciaría por más de fue hallado culpable de abusar de su hijastra.

La mujer refirió que peleará para tener el cuidado de sus otras dos hijas con él. En su poder, ahora que está en libertad, están dos niñas de 7 y 9 años.

"A mí me amenazaba que si hablaba o decía algo, me iba a entregar muerta en un hule negro a mi hija", expresó. Además acotó que era víctima de agresiones físicas y que incluso en una ocasión el sujeto pretendía desfigurarla. Todas las denuncias constan en la comisaría de Yaguarón, aseguró.

Lo que más le preocupa que un "violador está suelto" y si bien puede ser un peligro para sus hijas, también lo puede ser con la sociedad. Es por eso que nuevamente luchará para tener la patria potestad de sus dos pequeñas.

"Conmigo deberían estar, pero no sé qué hicieron y me quitaron las criaturas. Es culpable de abuso sexual. En el juzgado del menor solicité tenerlas", continuó la mujer a través de Monumental 1080 AM.