Abuelo de niña raptada relata relación entre su hija y sospechoso

"La presionaba para que continúen juntos", dice don José, abuelo de la niña raptada. Él no tiene dudas que el sospechoso detenido fue el causante de toda esta pesadilla.

"Él le mató a mi nieta y quemó su cuerpo", acusó el hombre a Héctor Eduardo Martínez Núñez quien fue detenido, además de reconocer el rapto y asesinato de la pequeña.

Mencionó que su expareja era su hija con quien mantuvo una relación conflictiva. Cuando ella logró escaparse de la casa donde vivían, se refugió en casa de sus padres.

"Mi hija me comentó que Martínez no quería que hable con nadie, no quería que vaya al colegio y le quería sin celular para que no se comunique", detalló don José. Las amenazas se basaron en secuestrar a toda la familia y hacer daño si la tía de la niña se separaba de él.

El abuelo de la menor le dijo a su hija que no se preocupe por estos dichos ya que era una forma de presionarla psicológicamente para que mantenga la relación. "No creí que iba a llegar hasta este punto", refirió para Monumental 1080 AM.

Lo único que pide el hombre es que las autoridades no sean condescendientes con esta persona y que todo el peso de la ley recaiga contra él.

A don José le consta que este hecho fue planeado y que incluso utilizó el supuesto ritual satánico para despistar la atención. "Se aprovechó de una chiquita que es más débil. Hizo algo contra una criatura que no tenía nada que ver en la relación con mi hija", acotó.