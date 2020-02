Abuelitos cerrarán ruta en Curuguaty por universalidad de pensión

Adultos mayores anunciaron este sábado que cerrarán ruta desde el próximo fin de semana por universalidad de pensión. Denuncian coimas de censistas.

Una gran cantidad de adultos mayores se convocaron este sábado en el predio de la Parroquia San Isidro Labrador de Curuguaty y decidieron cerrar las rutas de dicha ciudad como medida de fuerza, debido a las reiteradas coimas por parte de censistas que supuestamente incluyen en el subsidio a personas con posibilidades económicas. Ellos piden la universalidad de la pensión.

La medida de fuerza es para presionar al Gobierno y que tome cartas en el asunto alegaron. Explicaron que los montos por coimas ascienden los G. 500.0000.

Además, la comisión expresó su indignación aún más luego de que el ministro de Hacienda, Benigno López, no recibió a una comitiva de adultos mayores liderada por el intendente municipal Nelson Martínez, generó la reacción de la comisión.

“Los censistas no permiten acompañantes para llegar a las viviendas, ellos nomás llegan porque le ponen dinero bajo las cédulas. Supongámosle, vos estás bien económicamente y no estás necesitado, yo soy el censista y me pasás el dinero bajo la cédula y te pongo el bajo nivel de vida, porque lo que escribe el censista es lo que se tiene en cuenta” aseguro el dirigente Roberto Paniagua.

Indicó que existen unos 470 adultos mayores que reclaman la pensión y varios otros casos que deben ser aclarados para que puedan cobrar la pensión mensual. Recalcó que exigen la universalidad del subsidio.

Ricardo Vargas, abogado de la comisión, manifestó que con la nueva ley se elimina el censo y se dispone la inscripción automática de todas las personas que cumplan 65 años de edad en las secretarías de las municipalidades.

Sin embargo, el profesional del derecho resaltó que la normativa establece condicionamientos, como no ser jubilado o pensionado del Estado, no poseer ganado mayor a 30 animales y no tributar con un ingreso mayor a dos salarios mínimos.