Abogada de OGD se contradice al defender ilegalidad de audios

Este jueves se realizó una audiencia donde fue citada una periodista por el caso de los audios filtrados. La abogada de Óscar González Daher volvió indicar que los grabaciones son ilegales, pero cayó en contradicciones.

La periodista Mabel Rehnfeldt fue citada por el Ministerio Público para prestar declaración en el marco que investiga el caso de los audios filtrados en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Además los abogados de los procesados en esta causa, los ex senadores Óscar González Daher (OGD) y Jorge Oviedo Matto, como también el profesional de derecho Carmelo Caballero, asistieron a esta audiencia con el fin de interiorizarse de lo que pueda decir la periodista.

La abogada Sara Parquet, quien defiende a Óscar González, volvió remarcar que los audios en donde se lo escucha a su cliente son ilegales, ya que fueron cortados y descontextualizados, y agregó, que si se hubiera conseguido los audios de forma legal, el hecho de editar el material hace que pierda su valor probatorio.

Por otra parte, dijo que los audios no pueden probar la conducta de su cliente. Como si esto fuera poco, dijo que los materiales no pueden ser utilizados como indicios para investigar el presunto hecho punible junto con otros elementos. “Lo ilegal es lo ilegal, nosotros como defensa no vamos a permitir”, refirió

Sin embargo, se contradijo cuando se le puso un supuesto marco de circunstancia en donde se descubre un presunto plan para atentar contra una autoridad y que mediante una grabación, que no tuvo orden judicial, se llega a los responsables de la tentativa de magnicidio.

A criterio de Parquet, en ese caso corresponde que los audios, tomados ilegalmente, sean utilizados como elementos de apoyo que puedan conectar con otras elementos que deriven en el esclarecimiento del caso y procesamiento de los acusados. Al quedar en evidencia indicó; “Puede ser que haya inferencia (política), es grave, pero si acá se busca condenar a una persona por ciertas conductas deben ser probadas en la carpeta fiscal”.

