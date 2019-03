Abogada de Messer acusa 'persecución vergonzosa' de la Fiscalía

Leticia Bóbeda, defensora de Darío Messer, calificó de 'vergonzosa' la actuación de la Fiscalía, tras conocerse que su cliente, buscado por la Justicia, estuvo en una escribanía de Salto del Guairá en noviembre pasado.

El buscado por las autoridades de Paraguay y Brasil debido a los hechos punibles de lavado de dinero y asociación criminal, Darío Messer, estuvo el 12 de noviembre en una escribanía de Salto del Guairá. En esa fecha ya estaba vigente la orden de captura internacional contra el sujeto, sin embargo, el escribano que lo atendió, Miguel Alberto Bareiro, no dio aviso ni a la Policía ni a la Fiscalía.

Al respecto, su abogada Leticia Bóbeda, afirmó que la Fiscalía actúa de manera vergonzosa y que persigue a su cliente hasta en el ámbito civil. Explicó que el escribano no tenía porqué avisar a las autoridades sobre las diligencias de su cliente, ya que según ella, Bareiro no conocía a Messer y no tenía porqué sospechar. Esto pese a que el mismo documento firmado por el escribano, expone datos muy específicos que denotan cierta afinidad.

La defensora expresó "a nosotros nos hicieron llegar un Poder Judicial para asuntos generales, para conocer la situación de los bienes de Messer en la Seprelad durante la administración de karina Gómez. La Fiscalía trata de cercenar los derechos de mi cliente hasta en el fuero civil", refirió en contacto con el programa La Jornada, emitido por Noticias Paraguay. Criticó que el Ministerio Público supuestamente no permita el acceso a la carpeta y al expediente de Messer. Además, aseveró que la venta de ganado de su cliente, a manos de la Seprelad, se hizo sin control juridiccional "eso todavía le pertenece hasta que exista una condena", sentenció.

Por otro lado, el fiscal Reneé Fernández argumentó que el escribano Bareiro, si bien no tendría vinculación alguna con la Seprelad, el funcionario está obligado a formular reporte de operaciones sospechosas, como la certificación de firma de un hombre buscado internacionalmente por la Justicia.

En este sentido, el agente Fernández indicó que se abrirá una causa penal respecto a la conducta del profesional, a los efectos de establecer si cometió frustración a la persecución penal y lavado de dinero.

