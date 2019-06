Pérdida de investidura de Amarilla: Abdo libera votos de Añetete

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, anunció que sus senadores tienen la posibilidad de votar como ellos quieran tras escuchar la defensa de Dionisio Amarilla.

El mandatario asistió a la entrega de viviendas sociales en Itauguá. En ese espacio se refirió sobre su postura ante el pedido de pérdida de investidura de Dionisio Amarilla.

Indicó que los votos del sector están liberados y cada uno de sus simpatizantes "podrá escuchar y tomar libremente su decisión".

"Tenemos la posición de siempre. Una injusticia no se repara con otra injusticia, por lo que no podemos dejar que (Amarilla) no tenga derecho a la defensa", justificó la tardía reacción.

Reconoció que en medio del caso del senador hay una "crisis moral transversal", pero que necesita ser escuchado ya que su declaración puede contribuir a diferentes sectores.

Se suponía que los miembros del Senado de Colorado Añetete se debían reunir el martes con Mario Abdo para tener una posición del bloque, sin embargo, este encuentro no se dio por lo que quedó en la expectativa cuál iba a ser la dirección de los votos.

Rápidamente, las demás agrupaciones políticas emitieron su fallo al respecto, bajando el pulgar al legislador llanista que fue denunciado por soborno a un periodista, tras una reunión con este y un empresario que era denunciado a través de publicaciones de prensa.

El senador Silvio 'Beto' Ovelar anunció que convocará a una sesión extraordinaria para tratar este jueves la expulsión de Amarilla.