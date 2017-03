A diputados no les bastó 10 semanas de vacaciones y se toman 1 más

Hoy debían volver de sus vacaciones, pero sin embargo lo harán recién el próximo miércoles 8 de marzo. A los diputados no les bastó las 10 semanas de vacaciones y se tomarán una semana más.

Este miércoles debían retornar a sus actividades la Cámara de Diputados, coincidiendo con el día de sesión, que sería la primera del periodo 2017, pero no será así.

Un breve comunicado de la presidencia, cuyo titular es Hugo Velázquez, señala en su página web que "las actividades legislativas se reiniciarán el 2 de marzo".

De esta manera, los legisladores de la Cámara Baja extienden una semana más sus vacaciones, ya que la primera sesión ordinaria así pasa recién para el próximo miércoles 8 de marzo.

Al respecto se refirió el diputado Jorge Ávalos Miño, quien manifestó que no había necesidad de exponerse de esta manera a la crítica de la ciudadanía. Dijo que si bien los tiempos no daban para iniciar las actividades este miércoles y hacer un llamado a sesión ordinaria para el mismo día, al menos se podría convocar a una extraordinaria para este jueves y no dejar pasar una semana.

Otra alternativa era que los líderes de bancada se reunan inclusive el día lunes, feriado, como lo hicieron los senadores, a fin de organizar la sesión que debía realizarse este miércoles a las 14.00 horas.

"Hubiésemos hecho lo mismo y sesionar hoy; o en una extraordinaria mañana", indicó Ávalos Miño en contacto con la R800 AM.