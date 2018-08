A 14 años del 1-A: "Cerraba los ojos y decía acá me voy"

Tatiana Gabaglio tenía 7 años cundo quedó atrapada en el incendio del supermercado Ycua Bolaños. A 14 años, afirma que ya no quiere recordar la tragedia con dolor, pese a que hay imágenes que nunca podrá olvidar.

En una charla con NPY, Tatiana compartió su experiencia de lo que fue esta tragedia y cómo logró sobrevivir a este voraz incendio.

Esa mañana ella acompañó a una de sus vecinas al supermercado. Al momento de formar fila en una de las cajas, escuchó la primera explosión, cuando voltearon a ver qué pasaba, el cielo raso cayó sobre ellos. En ese momento ella corrió en dirección a una de las rampas de salida y se refugió bajo una góndola en donde se comercializaba bijouterie.

Tatiana refirió que durante el tiempo que estuvo adentro, pensaba que una persona de gran peso estaba sobre ella, ya que no podía mover la pierna derecha y con las pocas fuerzas que tenía lograba enderezarse para pedir auxilio.

Dos horas después un bombero la rescató y la llevaron a un hospital. La herida de mayor consideración que tuvo fue en la pierna derecha. Debido a que no le pudieron despegar parte del cielo raso derretido que se le había impregnado en dicha extremidad, le tuvieron que amputar la pierna por debajo de la rodilla para salvar su vida.

“A 14 años ya no quiero recordar la tragedia con dolor, sino esperanzada con alegría de haber sobrevivido a algo tan fuerte y que me dio la posibilidad de hacer muchísimas cosas. Hay sentimientos encontrados, es muy denso, cuesta muchísimo. Seguimos por esas personas que han fallecido y para que haya memoria de este hecho, para que nunca más haya un nuevo Ycua Bolaños”.

“Cerraba los ojos y decía acá me voy. Era tan fuerte escuchar no solamente los gritos y sino el llanto de las personas, y ver como ese fuego maldito hacía antorcha de los cuerpos, ver a gente quemándose frente a mis ojos. Son imágenes que no van a salir de mi memoria”, indicó.

