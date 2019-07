5 años sin Edelio: "Perdí la esperanza de que él esté con vida"

Hace cinco años, miembros del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) secuestraron a Edelio Morínigo. Su madre, doña Obdulia, habló al respecto.

Tras este quinquenio sin el suboficial Edelio Morínigo, sus seres queridos están agotados buscando respuesta de las autoridades para conocer algún detalles sobre su paradero.

Doña Obdulia Florenciano, madre del policía, explicó que no hay siquiera pistas sobre dónde podría estar su cuerpo enterrado en caso de que los criminales del EPP lo hayan matado.

"Arlan Fick (quien estuvo en cautiverio a la par de Edelio) me dijo que a él no se lo veía feliz y que no comía nada. Perdí las esperanzas de que esté con vida", expresó apenada la madre.

Le sigue doliendo la postura de algunas personas sobre su hijo que supuestamente forma parte del EPP. "A él lo capturaron como prisionero de guerra, pedían por su rescate la liberación de seis epepistas", mencionó la mujer.