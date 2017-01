5 amputados y 39 fallecidos dejó el fin de semana festivo

El director del hospital del Trauma, doctor Aníbal Filártiga presentó su informe con respecto de heridos que se registraron durante el fin de semana. Además instó a la ciudadanía a que se acerquen a donar sangre.

De las 555 personas que en total fueron atendidas durante este fin de semana en el hospital del Trauma, 39 fallecieron, 14 a consecuencia de accidentes de tránsito, que en total se registraron 92 y en los cuales estuvieron involucrados niños.

Como es costumbre un gran porcentaje de los incidentes fueron con motocicletas dejando como saldo muertos y heridos con graves secuelas. “Siguen llegando los cráneos destrozados. Si no fuera una falta ética les mostraría las fotos”, aseguró el doctor Filártiga, que si bien aclaró que no está al tanto del dato exacto, estimó que el 50 por ciento de los fallecidos por accidentes en moto no habrían tenido casco.

La lista continua con 12 personas heridas por petardos. “Está vez no fue tan sencillo, tuvimos que realizar cinco amputaciones parciales en manos y pies”, explicó el médico.

Además se hicieron 50 cirugías de urgencia, mencionó el galeno, quien seguidamente instó a donar sangre ya que las reservas se están acabando. “Podría ser una catástrofe si nos quedamos sin sangre”, sostuvo.

Castigo para “tiradores”

El doctor Filártiga aprovechó un momento en que daba su informe para repudiar a las personas que realizaron disparos al aire para celebrar la llegada del año.

"Ese hombre digno del Cromañón, que hizo 8 disparos, pudo haber creado 8 Mía Valentina, espero que nuestra justicia, se ponga los pantalones, castigue a esas personas y ojalá pasen por lo menos 1 año en Tacumbú”, sentenció.