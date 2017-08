División de carpeta fiscal complica a abogados de Rodrigo Quintana

El comisario Paredes Palma, los suboficiales Gustavo Florentín y Arnaldo Báez, están siendo investigados en distintas carpetas fiscales, lo cual dificulta los procesos de los abogados de Rodrigo Quintana.

De tal forma, Guillermo Duarte, abogado querellante, solicitó volver a unificar estos procesos divididos por la solicitud de la fiscal Yolanda Portillo. Con esta división, Duarte sólo puede inmiscuirse en el proceso Florentín y no en participar en las demás carpetas.

También criticó la imputación por coacción , realizada por el fiscal Aldo Cantero, del suboficial Arnaldo Báez. "Se oculta la participación en el hecho punible. Si no Báez no hubiese abierto la puerta, Florentín no hubiese disparado y sin esto, Rodrigo Quintana no hubiese muerto. Es básico este análisis", refirió para Noticias Paraguay.

"En este hecho participaron varias personas. Si siguiesemos esa lógica, Ycuá Bolaños se tuvo que haber dividido en 400 causas; Curuguaty en 13; y el secuestro de Cecilia Cubas en varias más", acotó.

El jueves, a un día antes de que la querella caiga si es que no tiene ningún acusado, le entregaron el último folleto que necesitaba.

Por ende, solicitó al juez Miguel Tadeo Fernández una prórroga. Accedió y dio tiempo hasta el 3 de octubre.

