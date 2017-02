27 votos a favor de enmienda

El senador José Manuel Bóbeda aseguró que en la Cámara Alta existen 27 votos a favor de la enmienda constitucional para habilitar la reelección. La sesión de agosto no es válida, ratificó.

El legislador del Unace afirmó que cuentan con 27 votos para aprobar el proyecto a favor de la enmienda constitucional para habilitar la reelección.

Expresó, en conversación con la 730 AM, que el dictamen que se tuvo en agosto pasado sobre un documento similar no es válido ya que no pasó por comisiones guardando las formas.

Por otro lado, aseguró que el presidente del Congreso Nacional, el liberal Roberto Acevedo, no podrá rechazar el nuevo proyecto por la enmienda.

En cuanto a los 27 legisladores, expresó que no puede revelar quiénes son, sin embargo aseguró que mediante a los movimientos que se dan en torno al proyecto muchos de sus colegas comenzaron a trabajar y a llegar más temprano al Congreso Nacional.

Hasta el momento no se tienen certezas acerca de la fecha en que se presentará el documento, la semana pasada se habló sobre la posibilidad que se concrete este martes.

El proceso

El proyecto de enmienda constitucional debe obtener el visto bueno en ambas cámaras del Congreso Nacional.

Luego de lo mencionado, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) deberá llamar a una consulta popular para que la ciudadanía decida si quiere o no la enmienda.

Ahora, está en debate si la sesión del 25 de agosto pasado es válida, ya que el proyecto no habría seguido todos los procesos reglamentarios.

El rechazo de aquella sesión inhabilita el tratamiento del mismo tema por al menos un año.