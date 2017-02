Ferreiro, en la danza de las candidaturas para el 2018

El intendente de Asunción, Mario Ferreiro, reconoció que se menciona su nombre como un potable candidato para las elecciones presidenciales de 2018, y no descartó la posibilidad de alguna postulación.

El jefe comunal indicó que debido a lo dinámico que está el escenario político, ante la instalación del tema de la reelección, se lo menciona en algunos sectores como un probable candidato a presidente para el 2018. Pero aclaró que es un tema que no le obsesiona.

Ferreiro dijo, a la 730 AM, que no puede negar que estará en la danza de las candidaturas en un momento dado, pese a que ni siquiera se han definido las reglas de juego.

Sin embargo, aclaró que de momento son especulaciones las que se manejan desde los diferentes sectores, afirmó que no está trabajando en ninguna proyecto de candidatura y que se enfoca en consolidar al equipo de su partido para tener presencia en decisiones que puedan ser tomadas como oposición.

Por otra parte, hizo referencia a lo cambiante que es la política y recordó que en una ocasión escribió una carta en donde aseguraba que no iba a ser candidato a intendente. “En política lo que uno desea no es lo que termina ocurriendo, pero no tengo esa obsesión, ese plazo perentorio. Si saliera dentro de cuatro años de la Municipalidad, no sería el final de mi vida por no haber llegado al puesto más alto de la república”, remarcó.