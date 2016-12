Sin clases y con apagones, dicen docentes y funcionarios de la Ande

Gremios de docentes anunciaron que no iniciarán las clases en 2017 mientras que funcionarios de la Ande aseguraron que bajo las condiciones dadas seguirán los apagones.

Silvio Piris, de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), y Miguel Marecos, del Sindicatos Nacional de Directores (Sinadi), anunciaron que las clases de 2017 no iniciarán debido al retroceso que representa para el sector el veto consumado en la Cámara de Diputados.

En el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2017 se fijaba un aumento de salario para los docentes, sin embargo el Presidente de la República Horacio Cartes bajó el pulgar al proyecto y quedó rubricada la decisión en la Cámara Baja. Ahora debería de entrar en vigencia el PGN de 2016.

“No empezamos las clases, para que aprendan a respetar al pueblo”, expresó Piris.

Por su parte, Marecos aseguró que se busca “jugar con la necesidad de la gente” y pidió conciencia a los padres para entender la situación en la que están los educadores.

En el caso de la Ande, anunciaron que los apagones seguirán ya que las condiciones laborales no son las mejores. Desde la estatal habían expresado que no pueden realizar contrataciones de ingenieros por los bajos salarios que están disponibles en el presupuesto, cuestión que fue ajustada en el PGN 2017 pero que no podrá ser aplicado.

Varios oradores se dieron cita frente a los manifestantes en inmediaciones al Congreso Nacional. Entre ellos, el diputado Ariel Oviedo, quien afirmó que querían dejar sin quórum la sesión de manera a tener más tiempo para negociar.

Aseguró que es ilegal la puesta en funcionamiento un PGN que “ya se utilizó”.

“No se puede trabajar sobre un presupuesto que ya fue utilizado, bonos que ya fueron utilizados”, atizó.

