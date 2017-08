"Ya no somos cavernícolas", dice ministra sobre manifestaciones

Giménez insistió que el proyecto de Ley vetado por Horacio Cartes, y debe volver a ser estudiado en el Congreso Nacional, es de imposible cumplimiento, porque el Gobierno no cuenta con los fondos necesarios.

La titular de la cartera de Hacienda llamó a un diáologo tanto a los legisladores para tomar una decisión en las próximas sesiones, así como también a los labriegos, aunque posteriormente tuvo unas desafortunadas expresiones.

"Ya no podemos salir con palos, no somos incivilizados, estoy a favor de la manifestacion... pero todo en el marco del respeto... ya no somos cavernícolas, no podemos salir a las calles con palos a golpear y amenazar, quemar autos, quemar el Congreso... eso me da verguenza como paraguaya y debe acabar", apuntó en el programa La Lupa de Telefuturo.