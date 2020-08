"¡Una locura!": Le llegó G. 19 millones en factura de luz

ANDE computó que una familia de Mariano Roque Alonso, que suele pagar G. 50.000 mensualmente, pague G. 19 millones en un solo mes.

¡Infartante! es la factura que le llegó a una humilde familia de Mariano Roque Alonso. Sus facturas históricos eran de valor de G. 49.000 a G. 53.000 mensualmente.

Incluso fueron beneficiados con la exoneración de su factura durante la pandemia del coronavirus ya que no sobrepasa los G. 220.000.

No obstante, en agosto recibió una factura de G. 19 millones y conste que es el monto de un solo mes. Desde la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) le redujo a G. 15 millones.

"La ANDE me recomienda fraccionar el pago", comentó el propietario del medidor. "¿Quién me garantiza que me enchufen una factura similar en los próximos días?", cuestionó.