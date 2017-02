Rubín a Leite: “Tu intención es muy pelotuda”

AUDIO. El ministro de Industria Gustavo Leite desafió a medios de comunicación de la capital. La cuestión llegó a los oídos de Humberto Rubín, dueño de Ñanduti AM, quien reprochó al secretario de Estado.

“Creo que no hay que enojarse por la transparencia. No vi escándalo cuando le ponían fortunas a la radio del señor Rubín en el Gobierno anterior, no vi escándalo cuando le ponían fortunas a las radios de Vierci y Zuccolillo en el Gobierno anterior”, expresó con relación a la polémica del resurgir de la “Voz del coloradismo”.

En la semana pasada, radiodifusores del interior se reunieron con autoridades del Gobierno y de la ANR. De este encuentro surgió la posibilidad de que los medios difundan información sobre obras públicas y que incluso puedan recibir dinero por algunas publicidades de entes estatales.

Piensan hacer cadena “juky” y no como en la "época de Stroessner", afirma Julio Colmán https://t.co/zqE7aXymJT pic.twitter.com/lrrsDQWal4 — Paraguay.com (@paraguaycom) 9 de febrero de 2017

“La bonanza le tiene que alcanzar a todos”, afirmó clamando porque exista transparencia en la concesión de pauta.

“Tu intención no es esa, tu intención es muy pelotuda porque qué tiene que ver. Si alguien viene a la radio no me regala nada”, le retrucó Rubin al aire de la 1020 AM.

Leite le insistió en que debería de aclarar cuánto dinero recibió y en qué concepto, a lo que el periodista respondió: “En publicidad pues era, vos estás medio loquito, qué otra cosa puedo recibir yo”.

