"Tomaba mucho, era muy nervioso", decía el 'campeón' Marabel en 2017

A fines de abril de 2017, Bruno Marabel, autor confeso del múltiple asesinato, comentaba cómo el boxeo le ayudó a dejar el alcohol y calmar sus nervios. "Todo el día me peleaba por la calle", contaba.

El 28 de abril de 2017, se llevó a cabo una jornada de boxeo amateur en el Mercado de Abasto de Asunción. Uno de los protagonistas de la velada fue el joven Bruno Marabel, quien hoy es centro de las noticias tras confesar el asesinato de su expareja Dalma Rojas, además de la madre, el padrastro y los dos hijos de la joven.

En la cuenta de Youtube del joven, se encuentra alojado un video en donde él, con el cinturón de "campeón municipal amanteur", contaba un poco de cómo el boxeo le cambió la vida.

"La verdad que esto me ayudó mucho a salir de cosas malas. Este deporte te ayuda mucho si sos muy nervioso, te ayuda a tranquilizarte, te ayuda a sacar de las drogas", decía en la entrevista.

"Yo gracias a Dios nunca me drogué, pero sí tomaba mucho, y me ayudó. Era muy nervioso, todo el día me peleaba por la calle, me ayudó a tranquilizarme y gracias a Dios le recomiendo a todos que practiquen este deporte", apuntó.

Ahora, Marabel afirma que actuó solo, pero la fiscalía tiene elementos que le hacen sospechar que tuvo algún cómplice para cometer los asesinatos. Según el informe forense, hubo mucha saña en el hecho, ya que uno de los niños fue estrangulado y posteriormente recibió 17 puñaladas.

El padre de Marabel dijo que no sabe si su hijo es el homicida, señaló que conocía a la familia de la novia, y solo pide justicia, aunque su hijo sea hallado culpable.

LA PELEA DE MARABEL EN EL ABASTO EN 2017