"Tengo que pagar G. 800.000 para que policías protejan la cuadra"

Una grave denuncia realizó el propietario de un bar de Asunción que está cansado de los tortoleros de su zona. Los policías, en lugar de prevenir, pidieron G. 800.000 por semana para pasar dos veces a la noche.

Desde hace un año, Santiago Alonso, el dueño de un bar ubicado a media cuadra de la avenida Mariscal López, mencionó que está desesperado ante los hechos de inseguridad que repelen a sus clientes.

Se trata de tortoleros que de lunes a lunes rompen más de tres parabrisas de automóviles. Lo peor de todo es que Alonso tiene fotos y videos de las personas que realizan estos hechos y acerca a los policías jurisdiccionales estos materiales, sin embargo, los agentes por más de que retengan a los vándalos identificados por las víctimas, posteriormente los liberan.

La impotencia de este propietario de local es que cada noche ve operando a las mismas personas que siempre juegan en contra de los clientes.

Alonso ya no sabe qué hacer y pretende instalar guardias de seguridad para cubrir 8 cuadras y no para cuidar su local, sino que para cuidar la vía pública. Caso contrario verá la forma de tener convenios con empresas de estacionamientos.

No puede contar con la Policía ya que estos le ofrecieron su patrulla dos veces por noche, a cambio de G. 800.000 por semana "ya que el combustible no alcanza", mencionó para Monumental 1080 AM.

Por otra parte, el comisario Luis Justiniano, subjefe de la Comisaría 3ª, desmintió este dato alegando que sus agentes sí tienen recursos y que en casos de extorsiones, lo mejor es denunciar. Sus números coinciden con los de Santiago. Cada fin de semana recibe alrededor de seis denuncias por este tipo de hechos en toda su jurisdicción.