"Somos trato kuré, nos pasamos de vivos y nos jodemos entre nosotros"

Silvio Ovelar volvió a lamentar el bochorno que se vivió en el Senado durante el juramento del sábado y apuntó que todo pasa por culpa del 'trato kuré' de los políticos.

El presidente del Senado volvió a referirse a la situación de Nicanor Duarte Frutos, quien asistió a la sesión preparatoria pero no logró jurar como legislador activo, dejando una imagen de total desprolijidad en la política paraguaya.

Reconoció que estas son cosas que se deben resolver previamente, para que no se den este tipo de hechos. Dijo que estas cosas ocurren "porque somos trato kuré, no tenemos palabra. Porque nos pasamos de vivitos y nos jodemos entre nosotros".

"Yo prefiero que me llamen trato apu'a que trato kuré... no reivindico ese hecho, ya pedí perdón públicamente", añadió en estudios de Monumental 1080 AM, recordando el episodio en el que fue grabado comprando cédulas durante unas elecciones.

"La falta de palabra y la inescrupulosidad muchas veces llega a extremos", siguió, apuntando a esto como la causa de toda la polémica política que se vive hoy con el inicio de un nuevo periodo de Gobierno.

Coincidió en que es necesario un debate sobre la posibilidad de una reforma constiucional, pero agregó que la Constitución dice claramente cuáles son los organismos que deben interpretar la Constitución Nacional, y en el caso de Nicanor hay un fallo de la Justicia Electoral y la Corte Suprema de Justicia, y aunque uno no esté de acuerdo se debe respetar.

Dijo que el caso del exvicepresidente no se tratará en la sesión ordinaria del jueves, pero sí podría esclarecerse la próxima semana.

