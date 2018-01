"Sin medidas rápidas, no se podrá evitar otros casos de feminicidios"

El psiquiatra forense José Vera habló sobre el perfil del feminicida y cómo las políticas públicas no pueden paliar la ola de estos crímenes. En estos siete días del 2018 ya se registraron dos casos.

Según expresó el doctor, su idea es hacer modificaciones en el ámbitos de salud y de la justicia. Manifiesta que está bien que se sigan realizando las manifestaciones, las marchas y campañas de concientización con el fin de dar a conocer estos casos y animando a las víctimas que denuncien, no obstante, hay que escarbar aún más.

En ámbito de salud, se debe crear grupos de atención que forman parte de la unidad familiar de los hospitales y para prevenir los feminicidios, en cada barrio deben estar apostados los funcionarios ya que si existe algún alcohólico y violento contra su pareja, se debe dar un aviso inmediato a las autoridades sobre estos casos.

Ahora, en el ámbito judicial, las víctimas que conviven con sus parejas violentas deben recibir una asistencia inmediata y los victimarios que amenazan a sus mujeres con matarlas y posteriormente suicidarse, deben ser sometidos obligatoriamente a una terapia psiquiátrica y no psicológica tal como establece la actual ley.

Detalló que no existe ningún factor que impida a que ocurran estos hechos por lo que son superflúas las órdenes de alejamiento de las personas o muchas veces incluso la cárcel. "A una persona que delira no le va a prohibir la orden de juez a que no se acerque a su pareja. Así también, las personas que están en prisión, ni bien salen de la cárcel van y matan a su pareja".

Incluso, es tanta la obsesión de muchos feminicidas que sin importar que tengan una familia formada de otra relación van y asesinan a su expareja quien también continuó con su vida.

Pidió tener especial cuidado con las personas con celos enfermos que vedan libertades a sus parejas y también con aquellos "pegajosos", es decir, hombres que a cada corto tiempo aguarda que su mujer se reporte, caso contrario empieza a "sospechar" que está con otra persona.

Todos los detalles y más en esta interesante entrevista: