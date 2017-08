Diputada 'siente' detención de seccionalero con toneladas de marihuana

La diputada Perla de Vázquez lamentó la detención del presidente de la seccional de Liberación con 5 toneladas de droga. El político trabajaba por la candidatura de la legisladora a la Gobernación de San Pedro.

La legisladora colorada aseguró que no sabía que Freddy Alberto Godoy estaba involucrado con el narcotráfico, por lo que se vio sorprendida cuando se enteró de su detención en Bolivia, con más de 5 toneladas de marihuana.

A pesar de tratarse de un grave hecho delictivo, dijo que no tiene corazón de hierro y está muy dolida por la situación de su correligionario, que además estaba trabajando por la candidatura de la diputada como precandidata a gobernadora de San Pedro.

"Sentí muchísimo cuando vi que Freddy fue detenido, porque él es muy querido por la gente. No tengo corazón de hierro, yo estoy dolida, su detención me echó el corazón por el suelo", dijo la legisladora a la 780 AM, según publica Última Hora .

Negó que se trate de uno de los que financia su candidatura y afirmó que este hecho no frenará su carrera para convertirse en la jefa departamental.

Godoy fue detenido en Santa Cruz, Bolivia, con un poco más de 5 toneladas de marihuana, junto a otros dos hombres, también de nacionalidad paraguaya.