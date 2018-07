Luego del atraco al camión de caudales de la empresa Guardián en la ciudad de Hernandarias, las investigaciones sindicaron como uno de los sospechosos del presunto autogolpe a Armando Vargas Navarro, alias Mberu'i, hermano de la diputada por alto Paraná, Blanca Vargas.

La legisladora se manifestó ante las publicaciones de algunos medios de comunicación y lamentó cómo se manejó la noticia. Afirmó que ella no tiene vinculación con el hecho y que su hermano como una persona mayor, debe hacerse cargo de sus actos.

“Muchas veces duele que los medios me saquen delante como una mujer pública y dejarlo a él atrás. Nos duele que él tenga que tomar este camino, pero no podemos remediar. Mi mamá todos los días se lamenta. No todos somos iguales, ni los dedos son iguales. Y si mi hermano cometió errores, la Justicia debe caer sobre él” .manifestó la diputada para