"Si ellos cumplieron, el EPP va a cumplir", sostiene exsecuestrado

Fidel Zavala, exvíctima de secuestro, habló sobre sus días en cautiverio y dio un mensaje esperanzador para los familiares de Franz Hiebert y Bernhard Blatz, que ya cumplieron con las demandas del EPP.

Zavala visitó NPY y la Gente y habló largo y tendido sobre lo que es realmente el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y lo que le tocó vivir junto al grupo, en el tiempo en que lo mantuvieron en cautiverio.

Resaltó que al igual que muchos en el país, quizás, dudó de la existencia del grupo armado, y solo dimensionó la realidad cuando le tocó vivir en carne propia un secuestro.

"Alejandro Ramos fue mi guardia bueno, era el de menor rango, me dijo que era cuestión de méritos", comenzó relatando sobre los días de cautiverio, desde el momento en que se produjo su captura.

"Yo atado, habremos caminado 5 kilómetros para llegar al primer campamento donde pasamos la noche. Siempre estaba con dos guardias, el resto del grupo, que estaba más dentro del monte, eran 9 más o menos. Estaba preso, atado a un árbol", apuntó.

Explicó que el grupo está conformado por "un brazo político, un brazo militante, que son los campesinos de día y guerrillero de noche, no quiero desmeritar la lucha campesina pero hay gente funcional a ellos".

"Me hicieron cavar un pozo, supuestamente buscando agua, me sentaron ahí. Discutían que ya habían tomado la decisión, que me iban a matar. Toda una guerra psicológica", continuó diciendo; para luego dar paso al tema de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y sus intereses. "Por un lado están las drogas, hay gente que da cobertura, por otro lado manejan presupuesto, manejan recursos, y hay más intereses", indicó.

Finalmente dio un mensaje a los familiares de Franz Hiebert y Bernhard Blatz, que ya cumplieron con las exigencias del EPP y están esperanzados con la liberación de ambas víctimas antes de las fiestas de fin de año.

"Si ellos cumplieron, el EPP va a cumplir, eso es algo que ellos tienen", manifestó para dar fuerza y aún mayor esperanza sobre la liberación de los secuestrados.

LA ENTREVISTA COMPLETA EN EL VIDEO