"¿Será que me están presionando para no hablar?", dice Bower

Luego de varios años de dilación, el exministro Walter Bower se presentará ante la justicia por presuntos casos de tortura. El juez que lleva la causa pidió su arresto domiciliario, indicando que es litigante de mala fe.

El exministro Walter Bower habló en conferencia de prensa para dar explicaciones sobre su causa judicial que tiene 18 años de atraso, desde el 11 de febrero del 2001.

Bower indicó que el juez Gustavo Amarilla Arnica, quien lleva su causa, dictó una ilegal e inconstitucional acción, ordenando su arresto domiciliario, enunciándolo como ‘litigante de mala fe’. El mismo alega que este dictamen se realizó luego de que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), pronunciara el inicio de una investigación preliminar sobre el proceso al que se encuentra ligado.

Según el exministro, la defensa jamás presentó ningún tipo de recusación y que durante todo el curso del procedimiento no ha promovido ninguna acción para que el mismo se vea beneficiado. Aseguró que sus derechos humanos, así como los de su familia, están siendo violados sistemáticamente. “¿Será que me están presionando para no hablar?, yo voy a hablar y el pueblo me va a escuchar”, expresó el exsecretario de Estado.

Walter Bower debe presentarse el próximo viernes a declarar nuevamente, sobre la imputación que pesa sobre él desde el 2001 por presuntos casos de tortura.

