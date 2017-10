"Se necesita un candidato que no dependa de caprichos de otros"

El senador Mario Abdo Benítez habló sobre las propuestas que está realizando en su campaña, así como las problemáticas que se viven dentro los espacios políticos del país.

En el programa Día a Día, que se transmite por las pantallas de Telefuturo, el senador Mario Abdo Benítez refirió que los procesos electorales deben ser un espacio de reflexión, donde los paraguayos y los precandidatos de cada partido deben pensar en el Paraguay que desean construir para el futuro. Así también, hizo referencia al artículo 189 de la Constitución Nacional, que habla sobre las Senadurías Vitalicias, apuntando específicamente hacia la figura del presidente Horacio Cartes.

“En su momento yo impugné este tema. Y ahora ¿de qué me va servir a mí impugnar de nuevo?, si la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) ya habilitó y legitimó a los candidatos que se encuentran en las papeletas. Es por eso, que hoy no consideramos oportuno volver a impugnar la candidatura de Cartes o de Nicanor”, sostuvo.

”A nosotros lo que nos queda es vencer este modelo que quiso atropellar la Constitución Nacional, ya que no tiene apego a ella y la única opción que tenemos para lograr eso es en las urnas, primeramente en la internas coloradas y después en las nacionales”, indicó el senador.

De la misma forma, refirió que toda su actividad política se mueve según los criterios de la Constitución Nacional. Así también, afirmó que las dos fuerzas democráticas más fuertes de la Nación, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y la Asociación Nacional Republicana (ANR), se encuentran con una gran supremacía y que eso significa un gran avance para generar un verdadero cambio, así como para respetar nuestra Carta Magna.

“Queremos fortalecer nuestra democracia, queremos hacer un verdadero cambio y eso se podrá realizar el 17 de diciembre en las urnas. Así también, en el primer año de gestión, si es que logró ser vencedor, realizaremos un debate amplio para realizar la primera Reforma Constitucional, pero con proyectos bien realizados, con el apoyo las fuerzas civiles y los partidos políticos”.

“Insto a la población paraguaya, que participe de los procesos electorales, ya que ahí se juega el futuro de nuestro país. En donde tiene que prevalecer la trayectoria, el liderazgo genuino y natural de los candidatos. Así también, hay que entender que masterados sin integridad no funcionan para nada. Se necesita un candidato que no dependa de caprichos de otros y que haya construido su liderazgo a través de la lucha, no liderazgo impuesto por coyunturas momentáneas. "Paraguay necesita un líder que salga a construir su Nación”, concluyó.