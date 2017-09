'Que un policía apunte con su arma no constituye una amenaza'

La Policía Nacional realizó una demostración de lo que implica el uso proporcional de la fuerza en el proceder de los agentes, además detallaron sobre el uso del arma de fuego en situaciones que pueden ser letales.

Dentro del marco de la Expo Fiscalía, la Policía Nacional dio una demostración de lo que implica el uso proporcional de la fuerza en los casos en que un agente se enfrente a un ataque que puede llegar a tener un desenlace letal o afecte directamente su integridad o la de los ciudadanos.

Sobre este punto, el oficial que estuvo a cargo de las explicaciones indicó que el concepto de proporcionalidad no se refiere a que tiene que haber equilibrio entre las herramientas utilizadas entre el policía y el delincuente (situación en que un delincuente ataca con un cuchillo y un oficial responde con su arma de fuego).

Según el agente a cargo, la proporcionalidad se refiere al nivel de respuesta del oficial ante un ataque, ya que se debe tener un equilibrio entre el nivel de amenaza, la agresividad del agresor y el nivel de fuerza que debe usar el policía ante cierta situación.

Por otra parte, dijo que en ocasiones el agente policial tiene miedo a efectuar su labor ya que corre el riesgo de ser denunciado por violación a los Derechos Humanos, o por temor a realizar una acción que represente una abuso hacia la persona infractora o que esté en actitud sospechosa.

Al respecto, agregó que el policial necesita técnicas cortas y precisas para neutralizar. “El uso de los golpes de puño no atentan a los Derechos Humanos, ya que estamos para servir y proteger. Ojalá que se cree una ley en donde el ciudadano que le toque a un Policía sea sancionado. El hecho de que el policía apunte a una persona no es una amenaza, es una forma de ganar tiempo y no implica que vaya a disparar”.

Todos los detalles en el video.