"Que haya justicia, no importa si es mi hijo", dice padre de Marabel

El padre de Bruno Marabel, autor confeso del múltiple asesinato de toda una familia en Asunción, dijo que solo espera que haya justicia, aunque el autor del terrible hecho sea su hijo.

El hombre conocía a toda la familia muerta . Su hijo lo había visitado en Itá con su pareja Dalma Rojas, la madre de la misma, Elba, y los dos pequeños hijos de la joven. Inclusive, ese día todos se habían quedado a dormir, según relató.

Hoy no logra creer el atroz acto de Bruno, pero de manera contundente exige justicia para las víctimas, aunque el culpable de todo sea su propio hijo.

NOTA RELACIONADA: Brutal saña contra niño en caso de múltiple asesinato en Asunción.

"Le conocía a todos, no sé en qué problema se metieron, no sabía nada porque no vivía conmigo. Jamás me comentó nada", dijo a Noticias Paraguay.

Señaló que el joven le dijo de sus intenciones de volver a la Argentina porque se había peleado con Dalma, con quien supuestamente terminó su relación hace dos meses. Agregó que Bruno inclusive estuvo ayer estuvo en su casa, antes de que sean hallados los cuerpos, pero no observó nada extraño en él.

Luego pidió un taxi y dejó la vivienda, por lo que considera que el conductor del móvil no tendría ninguna vinculación con el hecho.