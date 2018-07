"Qué frágil es nuestro sistema de seguridad", reflexiona Buzarquis

Tras la tragedia aérea que se cobró 4 vidas, el senador Enrique Salyn Buzarquis señaló que no es la primera vez que el MAG registra este tipo de situaciones y resaltó la fragilidad del sistema de seguridad del país.

"Quiero hacer una reflexión, respetuosa, no entrar a cuestionar a nadie. Pero sí una autocrítica como estado paraguayo. Es cierto, probablemente fue un accidente y es importante que se investigue a fondo; pero qué frágil es nuestro sistema de seguridad", manifestó Buzarquis en la Cámara Alta, en referencia al accidente aéreo que se cobró la vida del ministro de Agricultura, Luis Gneiting, el viceministro de Ganadería Vicente Ramírez, el piloto Gerardo López y el técnico Luis Charoti.

"No sé si hubo impericia, no sé si fue solamente un accidente, desconozco si hubo una falla mecánica. No es la primera vez que puntualmente el Ministerio de Agricultura tiene este tipo de accidentes, no es la primera vez que el Estado paraguayo tiene este tipo de lamentables hechos y sucesos", agregó.

Señaló que por este motivo llama a la reflexión sobre el sistema de seguridad en general, con respecto a qué tipos de aviones tiene el Estado paraguayo, como están los mantenimientos y qué tipo de control hay sobre ellos.

Reiteró lo frágil del sistema, apuntando que hizo falta más de 12 horas desde la tragedia para ir en busca de algún sobreviviente.