"Practicamente los amigos hicimos la investigación sobre Meliza"

Un amigo de Meliza Fleitas, la joven desaparecida desde julio del 2017, tiene altas sospechas que el cuerpo encontrado en Ypacaraí, le pertenece a ella. Criticó el actuar del Ministerio Público.

Guillermo Díaz mencionó que si la desaparición no trascendía a los medios de comunicación, el caso de Meliza solo iba a ser desprestigiada como una desaparición.

"La primera fiscal de este caso, practicamente no hacía nada. Tras los reportes de prensa, se cambió de agente y esta sí realizó varias averiguaciones", explicó el amigo de Fleitas.

Díaz acotó que en la primera parte de la indagación, fueron ellos junto a la familia, quienes llevaron adelante las investigaciones y acercaron datos que podrían esclarecer el hecho.

"Es raro que no se haya encontrado nada antes en el terreno. No vieron remoción de tierra e incluso no fueron los intervinientes quienes hallaron los restos, sino que fueron albañiles", refirió.

Confirmó que su amiga, en los seis meses que estuvo con Jaime, sufría maltratos, pero una profunda declaración sobre esto prefiere guardárselo hasta testificar frente a la fiscal Milena Basualdo. "Intentamos hacer mucho por ella. Quisimos separarlos, hasta que nos enteramos de esto".

Este martes se encontraron huesos que pertenecerían a una mujer. Se sospecha que serían de Meliza Fleitas, joven de 19 años desaparecida desde el 21 de julio del 2017 y que convivía con su pareja, Jaime Vera, al lado del predio donde se encontraron los restos. En el sitio también estaba enterrado una importante cantidad de municiones.