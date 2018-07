"Nosotros creemos que los policías se dispararon entre ellos"

Néstor Castro y Arnaldo Quintana, dos de los campesinos que recuperaron su libertad tras anularse la condena por la masacre en Curuguaty, indicaron que ese día tanto la policía como ellos fueron emboscados.

Dos de los cuatro condenados que recibieron la libertad tras la terrible masacre que se cobró la vida de 17 personas en Curuguaty, estuvieron en el programa La Lupa, que se emite por Telefuturo y hablaron libremente sobre lo ocurrido en Marina Cué.

Néstor Castro y Arnaldo Quintana, junto con otros dos hombres que también estuvieron en prisión por el caso, no negaron haber estado en el lugar de los hechos, pero manifestaron que no ejecutaron ningún tipo de disparo. Castro mencionó que cree que los policías fueron baleados en una confusión entre ellos mismos y aseguró que, tanto los uniformados como los labriegos, fueron emboscados por otro grupo táctico.

Además, indicaron que los fiscales no pudieron comprobar que ellos fueron los responsables de las muertes de los policías, así como tampoco lograron constatar que ellos tenían armas. Manifestaron que el día que ocurrió la masacre tenían acordado mantener una conversación con los intervinientes, pero que al amanecer ya rondaba un helicóptero en la zona.

“Cuando bajábamos para encontrarnos con las autoridades, nos dimos cuenta que del otro lado venía otro grupo de personas armadas, y ahí todos se desesperaron. Retrocedimos y cuando nos dimos vuelta para arribar, empezaron los tiros”, indicó Castro.

Indicó que hubo una confusión, porque del lado de Lovera, los equipos venían de Ciudad del Este, de Asunción, así como de Coronel Oviedo y que no se conocían, por lo que suponen que sin conocerse dispararon entre ellos. “Nosotros creemos que ellos se dispararon entre sí, no es que ellos querían matarse, se confundieron, ocurrieron los disparos y se tuvieron que defender, no sabíamos de dónde venían las balas, ni ellos”, concluyó.

TODOS LOS DETALLES EN EL VIDEO: