"Me preguntaban dónde estaba Alejandro Ramos mientras me torturaban"

María Liduvina Ramírez Giménez, raptada por el grupo autodenominado "Justicieros de la Frontera", rompió el silenció contando los detalles de su privación de libertad.

Según expresó, la principal inquietud de los delincuentes era conocer el paradero de Alejandro Ramos. Para ello se valían con el método de la tortura, obligando a hablar a la pareja integrada por Ramírez y Anselmo Ávalos.

"Me pegaban en la cabeza constantemente, no sabía cómo decirle que no sabía nada él", expresó para Noticias Paraguay.

La mujer confesó que desconocía dónde se encontraba su cuñado, antiguo líder de la gavilla autodenominada Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), cuando este determinó abandonar el hogar para unirse a las filas del grupo criminal.

Liduvina junto a Anselmo fueron raptados el pasado martes en Horqueta. El hecho duró casi un día, ya que en la noche del miércoles los malvivientes liberaron a la pareja en Manitoba, San Pedro.

Todos los detalles y mucho más, en el siguiente video: