“No vamos a dejar jurar a Horacio Cartes”, afirma Zavala

El principal candidato para el senado por el Partido Patria Querida, aseguró que no dejarán jurar a Horacio Cartes como senador y exhortó a los ciudadanos a que piensen bien a qué políticos van a votar.

Varios políticos aprovechan la gran demanda de viajes que existe y realizan sus campañas en la Terminal de Ómnibus de Asunción, uno de ellos es Fidel Zavala, quien realizó fuertes declaraciones.

El candidato a ocupar una banca en la Cámara de Senadores por el Partido Patria Querida, indicó que con estos actos espera que la gente vea que existen políticos que en verdad quieren tener un contacto cercano con la ciudadanía.

Por otra parte, expresó que condena totalmente lo hechos ocurridos el pasado 31 de marzo y 1 de abril de 2017, ya que se trató de una violación total a la Constitución Nacional, por intereses mezquinos y coyunturales.

“Hay que condenar estos actos y por sobre todo no olvidarse de la personas que promulgaron esto. En política somos parte del juego sucio que hacen los demás, pero nosotros fuimos parte de los que impugnamos la candidatura de Horacio Cartes y por otro lado, no lo vamos a dejar jurar en el momento en que estemos en el Congreso Nacional”, expresó a la 730 AM.

Para concluir, manifestó que el mayor fracaso del gobierno de Horacio Cartes fue en cuestiones de seguridad y que se encuentra totalmente aplazado en ella. De la misma forma exhortó a la ciudadanía a pensar bien en quienes votarán ya que varios de los políticos que se encuentran actualmente como legisladores, se han sentado por mucho tiempo en las distintas cámaras y hasta ahora no han dado una solución a las proclamas de la población.