AUDIO. La senadora Esperanza Martínez dijo que el Frente Guasu apoya la enmienda pensando en Fernando Lugo y no en Horacio Cartes. Para esto, dijo que no tienen otra opción que pactar con "algún verdugo" del 2012.

Martínez aclaró que es injusta la calificación de cartistas que hacen hacia los integrantes del Frente Guasu, por apoyar la inclusión de la figura de la reelección presidencial en la Constitución Nacional a través de la figura de la enmienda.

Señaló que la posición de su partido es exclusivamente para posibilitar la candidatura de Fernando Lugo, y para esto no les queda otra salida que pactar con "algún verdugo" que quitó al ex obispo de la presidencia con el juicio político del 2012.

"En realidad nosotros no tenemos otra salida que pactar con algún verdugo, si fueramos con Efraín (Alegre), también fue golpista; si fueramos con Desirée (Masi), también fue; si nos unieramos con el UNACE... en realidad el Frente Guasu no tiene otra salida, no sé si pactar, pero acordar en algunos momentos algunas propuestas para poder cumplir con los objetivos que Frente Guasu", expresó en contacto con la 680 AM.

Apuntó que los legisladores que califican de inconstitucional el proyecto de la enmienda constitucional, son los mismos que aprobaron leyes económicas del Ejecutivo que violan la Carta Magna. Citó la "Alianza Público Privada", más de 86 concesiones del MOPC, ley de militarización en el norte, etc.

Señaló que estos sectores temen tanto a Lugo como a Cartes, porque la consulta popular revela que la ciudadanía apuesta a un Gobierno como lo fue el del ex obispo.

Dijo que los golpistas del 2012 quieren "sepultar definitivamente" a Lugo. "Los que le echaron a Lugo necesitan que Lugo desaparezca, que se concluya el golpe parlamentario del 2012, le tienen tanto temor a Cartes como a Lugo", apuntó.

A continuación el audio completo de la extensa entrevista a la ex ministra de salud.