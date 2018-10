"No sabía que eso no se tenía que hacer", responde acusado de acoso

El director de Migraciones, Julián Vega, dijo que las costumbres en Taiwán son muy distintas y que solo tocó el muslo a la mujer que lo acompañaba en ocasiones que necesitó que realice las traducciones.

Según Vega, todo se trato de una confusión y que en ningún momento estuvo detenido en Taiwán. Reconoció que tocó el muslo a la mujer en ocasiones que necesitaba que esta realice alguna traducción, que era la tarea que debía desempeñar.

El funcionario, que según medios locales fue denunciado por la mujer, dijo que habló con ella y un intermediario para explicarle cómo son las costumbres en nuestro país.

"Le dije que no sabía que eso no se tenía que hacer, que no se volvería a repetir. No fueron varias veces, sino las veces que era necesario para que me traduzca", dijo a la 730 AM.

Vega indicó que en la isla tienen una ley muy rígida y no sabía que eran mal vistos los abrazos, dar besos en la mejillas, apuntar con los dedos o tocar el muslo, que fue lo que pasó.

Dijo que lo ocurrido fue ante mucha gente, que siempre estaban en grupo y nunca estuvo solo con la traductora. Desmintió que le obligaron a abandonar el país cuanto antes y que ya estaba prevista su vuelta a Paraguay este martes, ya que hoy finaliza el curso al que acudió.