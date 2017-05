"No puede ser que solo Gustavo Florentín tenga la culpa de todo"

La defensora de Gustavo Florentín, Selva Rodríguez, conversó en 'Policiales a la Mesa' de Noticias Paraguay y criticó que en toda la investigación sólo esté procesado su cliente.

Así también, explicó qué hacía Florentín en el momento que se lo ve junto al nuevo implicado, Gabriel González. "El suboficial González revisa el arma que le entregó otro efectivo, Cantero Russo, y en ningún momento le dio balines a Florentín. Si mi cliente recibía municiones, iba a estar en otra posición, guardando los proyectiles".

Comentó que su defendido no realizó ningún disparo dentro de la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) e incluso existen pericias que comprueban esto. "Eso de que él autoconfesó que disparó no existe".

Culpó al policía Arnaldo Báez de disparar contra el joven Rodrigo Quintana. "Aparentemente, él está siendo protegido. Dentro de la sede fue 'tomado como rehén' donde tuvo que devolver su pistola y escopeta, y por eso nunca se analizó si fue él quien disparó. Incluso está libre y no está imputado", alegó la abogada Rodríguez.

Por su parte, también nombró de quién dió la orden de atacar la sede partidaria: Amado Cantero, quien estaba en frente del pelotón. La defensora sospecha que las autoridades le echan la culpa a Florentín y se cubren entre ellos.

"Muchas imágenes, documentos y CPU desaparecieron y no pueden ser presentados como evidencia", manifestó.

En el programa Policiales a la Mesa de Noticias Paraguay, también compartió su testimonio la madre del imputado, Julia de Florentín. "Mi hijo me dice que está tranquilo y que él no disparó. Si bien Rodrigo Quintana ya no está con nosotros, a mi hijo se lo entierra vivo con todas las acusaciones. Tiene 23 años y con mucho sacrificio estudió para ser policía", expresó.