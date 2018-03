No me temblará la mano para investigar al presidente, afirma Quiñónez

Sandra Quiñónez, nueva fiscal general del Estado, aseguró que no tiene ningún tipo de amistad con Horacio Cartes y que si debe investigarlo no le temblará la mano para hacerlo.

La nueva Fiscal General del Estado (FGE), Sandra Quiñónez, habló para Radio Monumental 1080 AM, aseguró que no mantiene ningún tipo de amistad con el presidente Horacio Cartes y afirmó que no le temblará la mano si debe abrir una investigación contra el mismo. Nots relacionada: Marito niega quiebre de Añetete y llena de elogios a Sandra Quiñónez

Recalcó que su designación no se realizó para que algunos sectores consigan impunidad. “Siempre me he esforzado por hacer mi trabajo con transparencia, he tenido casos emblemáticos con bueno resultados. Siempre trabajé en pro de mi país, nunca en intereses particulares”, indicó la fiscal.

Además, indicó que el Ministerio Público tiene un gran problema institucional en cuanto a recursos humanos, refiriendo que la institución necesita al menos 100 fiscales más para los frutos del ente se reflejen con más claridad.

Así también, reiteró que su compromiso con la Justicia y por sobre todo con la ciudadanía.