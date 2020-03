"No me arrepiento de nada" dice presunto feminicida de Elvira

El supuesto feminicida de Elvira, confesó este jueves haber asesinado a su expareja en Mariano Roque Alonso. "Le disparé directamente sin ninguna palabra", sostuvo el detenido.

Sebastián Ramirez, presunto feminicida de Elvira, declaró haber asesinado a su expareja de un escopetazo en la tarde del miércoles en Mariano Roque Alonso. Sostuvo que la misma lo mantenía amenazado y que lo quería mandar matar.

"Ella me quería mandar matar ayer a la mañana", insitió el hombre que explicó que en su trabajo hay imágenes del circuito cerrado donde 4 hombres lo aguardaban fuera de su trabajo para asesinarlo de parte de Elvira.

Señaló que este jueves tomó su escopeta y se dirigió a la casa de su exmujer y que ingresó a la vivienda desde la parte trasera, la víctima se encontraba tomando tereré en compañía de otras personas, cuando se dio el terrible hecho.

"Llegué a la casa, ella estaba sentada tomando tereré, le disparé directamente sin ninguna palabra", declaró Ramírez, que además confesó no sentir ningún arrepentimiento por el crimen. " Yo no me arrepiento de matarle" expresó.

Asimismo, insistió en que su amigo Isidro no tenía idea del crimen y que tras confesarle el crimen, este lo esposó.