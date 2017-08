Negocio de oro mueve USD 2 millones semanales, según Friedmann

En Paso Yobái, departamento de Guairá, se explota el oro y de acuerdo a lo que refiere el gobernador Rodolfo Friedmann, este negocio mueve entre USD 2 a 3 millones semanales. "Por este motivo me quieren sacar".

Esto ya lo había mencionado Friedmann en una ocasión y fue reprendido por el senador Gustavo Pipo Alfonso, según alega.

El año pasado, en el cumpleaños del presidente, fue invitado al festejo donde estuvieron varios legisladores y gobernadores. En un momento, Alfonso lo separa del grupo para cuestionar sus declaraciones cuando habló sobre la explotación del oro.

"No te metas en ese problema porque involucra a gente de arriba, me dijo, y cuando le pregunté quién, me señaló con su mirada hacia el grupo donde estaban los invitados y el presidente", manifestó.

Explicó que el viceministro de Minas, Mauricio Bejarano, está planeando revocar la concesión y otorgar a otro sector empresarial la explotación del mineral.

