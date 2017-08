"Mi sueño es volver a caminar": Joven apela a solidaridad

Yohana Espínola de 18 años fue diagnosticada hace cuatro años con un tumor de células gigantes en la rodilla. Para conservar su pierna necesita un prótesis costosa, por lo que recurre a la ciudadanía para una ayuda.

La 'prótesis no convencional para fémur distal con articulación en rodilla" cuesta G. 44 millones y los médicos la emplazaron dos meses, o si no amputarán el miembro. "Mi hijo es mi motivo. Él es mi motivo para seguir todos los días, levantarme, hacerle desayuno, bañarlo, hacerle la comida, irme al hospital por él", contó Espínola.

A pesar de la dificultad por la que atraviesa, ella conserva su sonrisa en todo momento y está con muchas esperanzas. Desde niña trabajó en el mercado de Abasto como vendedora ambulante para ayudar a su familia con los gastos.

No cuenta con ningún familiar que la ayude y además no tiene un empleo fijo, salvo algunos trabajos ocasionales como lavado de ropas, entre otras changas. Es madre soltera, aunque el papá del niño le trae algunas provistas de vez en cuando (es ayudante de albañil); sin embargo, los ingresos no alcanzan para cubrir sus necesidades de salud.