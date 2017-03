“Me ofrecieron USD 300.000 para que me pase a la enmienda”

El senador y ex gobernador, Carlos Amarilla, reveló que un emisario de Horacio Cartes le ofreció USD 300.000 y cargos para sus hijos en las binacionales, a cambio de su voto a favor de la enmienda constitucional.

Así respondió Carlos Amarilla al allanamiento de la Gobernación de Central, donde verifican supuestas irregularidades durante su admnistración en el año 2012. Aseguró que se trata de una venganza por negarse a votar a favor de la enmienda constitucional para introducir la figura de la reelección en la Carta Magna.

Amarilla denunció públicamente, por primera vez, que un emisario del presidente de la República, Horacio Cartes, le ofreció USD 300.000, además de altos cargos para sus hijos y parientes directos tanto en la Entidad Binacional Yacyretá como Itaipú.

Amarilla explicó el contexto en que se dio esta intervención de la Contraloría. Señaló que tuvieron tiempo de hacerlo, si habían las sospechas de corrupción, durante todo el año 2014 y 2015, pero llamativamente lo notificaron de la investigación el 15 de junio del 2016, día en que la oposición ubicó a Robert Acevedo como titular del Senado.

Siguió relatando que respondió a las intimación, y el informe final de la Contraloría era idéntico al preliminar, sin tener en cuenta las más de 10.000 páginas presentadas en su descargo.

Este informe final coincidió con el momento en que inició el proceso con el que intentaron persuadirlo para acompañar la enmienda.

Además del dinero y los cargos públicos, al ex gobernador le ofrecieron un informe “impecable” de la Contraloría y que no tendría problemas en toda la vida por su paso por la administración de la Gobernación de Central.

Dijo, a las R800 AM, estar tranquilo, porque la propia intervención fiscal está echando por tierra el informe de la Contraloría, ya que se van encontrando los documentos que el ente contralor no halló o no quiso ver.

Señaló que una de las irregularidades hacían referencia a un cheque por G. 480 millones que no sabían en qué se invirtió, y ahora el Ministerio Público encontró la escritura que certifica la compra de una propiedad de 12 hectáreas en la que la Gobernación estableció una escuela agrícola en Nueva Italia.