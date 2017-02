"Me dijo: subite o te disparo, y me apuntaba con el arma"

Una de las víctimas del agente policial detenido este miércoles por acoso sexual, relató detalladamente como fue acosada y forzada, a punta de pistola, a abordar el vehículo.

La víctima, de 27 años de edad, comenzó agradeciendo a Dios por la captura de Cristian Eduardo Chamorro Barboza, de 24 años de edad, sospechoso de haber acosado a varias mujeres en Capiatá.

Ella relató detalladamente como fue acosada el pasado domingo, alrededor de las 7.00 de la mañana.

Comentó que iba caminando, cuando de pronto se le acercó el automóvil rojo que era conducido por el oficial. Este desenfundó su arma y la obligó subir al vehículo.

"Me agarró y me dijo: 'subite, subite', apuntándome con el arma. 'Llevá lo que quieras', le dije; y el me dijo: 'no quiero nada de vos, quiero que te subas'", comenzó contando la mujer a la Tele Día Noticias de latele.

Siguió el relató, diciendo que quedó asustada y que le pidió por favor que no le haga daño. Él la ameazó con dispararle, por lo que ella decidió abordar el vehículo.

"Me llevó dos cuadras, nos quedamos ahí y me obligó a bajarme el pantalón y también él se bajó (la ropa). En todo momento me pedía que no le mire a la cara, que mire al frente o al costado. Yo trataba de hablar con él, pero me decía: 'calmate o te disparo y yo me suicido contigo', así me decía", manifestó la víctima.

Sostuvo que el hombre no la tocó, pero le pidió abrir las piernas para observarla mientras él mismo se tocaba sus partes íntimas.

Finalmente, la hizo descender del automóvil, siempre bajo la amenaza de ser asesinada si se daba vuelta a para mirarle.

La periodista Élida Ramírez informó que el agente policial que cuenta con antecedes por un caso similar ocurrido en el 2014. Fue beneficiado con un sobreseimiento provisional por la justicia ordinaria y sigue abierto un sumario en la institución policial.