“Marito” espera “fichar” a Afara

En conversación con lo medios luego del encuentro con el expresidente de la República, “Marito” dijo que espera que el vicepresidente de la República, Juan Afara, se decida a dejar el movimiento oficialista de manera a dialogar.

“Cuando esté convencido con mucho gusto vamos a conversar”, expresó con relación a una posible unión para encarar un proyecto eleccionario de teniendo en cuenta las internas del Partido Colorado.

En cuanto a la conversación que tuvo con el expresidente, mencionó que Nicanor se mantiene firme en liderar un proyecto propio para el Senado y que desea proponer una agenda para el Legislativo. Dejó en claro que no conversaron acerca de una eventual integración del líder del movimiento Progresista Colorado a la lista de precandidatos de Colorado Añetete.

Aseguró que busca conversar con diferentes sectores y que incluso este diálogo se podría dar con movimientos por fuera de su partido.

En todo momento dejó en claro que buscan pergeñar una propuesta diferente a la de Horacio Cartes de manera a que “el Estado vuelva a ser servidor del hombre libre”.

En cuanto a lo que tienen enfrente, es decir a Horacio Cartes y su movimiento, mencionó: “El dinero no genera adhesión popular”, dando a entender que puedan vencer a la “billetera” y al candidato que imponga el mandatario.

Con relación al potencial candidato oficialista, el ministro de Hacienda, Santiago Peña, se limitó a decir que no quiere realizar un juicio de valor sobre otras candidaturas.

Ratificó que él es precandidato a la Presidencia de la República.

Como se sabe, Afara estaría alejado del movimiento oficialista ya que no es tenido en cuenta.

Más detalles abajo:

Afara sobre candidatura de @SantiPenap: "Si a mí algo no me gusta, no tengo que quedarme". https://t.co/0z43YjT5n2#NoticiasPy #NosConecta pic.twitter.com/1HXoSIdYSs