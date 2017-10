“Lo fundamental es que la educación no sea sexista”

Blanca Ovelar dijo que cuando fue ministra del MEC se intentó eliminar los estereotipos ligados a los roles del varón y la mujer en la sociedad, para así suprimir la cultura machista que discrimina y violenta a la mujer.

En declaraciones a Radio Monumental 1080 AM, la senadora Blanca Ovelar, que fue ministra del Ministerio de Eduación, dijo que en un principio lo que se intentó fomentar fue la educación no sexista en las instituciones, ya que la cultura machista que predomina en el país no ayuda en el crecimiento emocional y el desarrollo intelectual de los niños, así como en los jóvenes. Además, agregó que lo importante es eliminar los estereotipos ligados a los roles de la mujer y del hombre.

Por otra parte, indicó que el problema surgió cuando se introdujeron otros intereses como la despenalización del aborto, entre otros puntos. “El tema de la perspectiva de género está en función a la lucha contra la discriminación por causas del género, el problema surge cuando empiezan a introducirse en esa perspectiva otros intereses, aquí es luchar contra la discriminación injusta hacia la mujer”.

“Una vez que los colectivos LGTBI comenzaron a trabajar que el género es una construcción social comenzó la confusión, y lo que es una construcción social, es la discriminación contra el género, pero el género está determinado por el nacimiento, entonces al decir que el género es una construcción social ya se llevó al extremo de confundir y decir que el sexo es una construcción social”, refirió la senadora.

Así también, refirió que no está de acuerdo con imponer una regla general, ya que hay puntos que deben debatirse ampliamente. “Una intención tan saludable y tan importante para luchar contra la discriminación y la violencia contra la mujer no puede distorcionarse y llenarse de otros intereses”. concluyó