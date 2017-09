"La salud y la educación no son cuestiones mercantiles"

La senadora Esperanza Martínez refirió que las declaraciones de Santiago Peña en cuanto al futuro de la salud y educación del país, fueron totalmente retrógradas y pensadas como un gasto en lugar de inversión.

Durante el lanzamiento de candidatura de los cuatros partidos que realizarán una alianza, para hacer frente al coloradismo, la senadora Esperanza Martínez se pronunció con respecto a las declaraciones del precandidato a la presidencia por el movimiento Honor Colorado, Santiago Peña.

“Hay dos corrientes políticas y económicas en el mundo, donde la salud y la educación son tratadas como una mercancía que se compra en el mercado, al que cada uno accede dependiendo de su disponibilidad monetaria. Esa es la mirada menos equitativa e injusta que existe”, indicó.

“La otra mirada es, que la salud y la educación, son los ejes fundamentales para el desarrollo de un Estado. Nosotros debemos garantizar el fácil acceso de la ciudadanía a estas necesidades básicas. Este no es un tema superficial, es la vida misma de los ciudadanos”, expresó la senadora.

De la misma forma, indicó que Santiago Peña tiene una mirada equivocada y retrógrada acerca de estas cuestiones. De la misma forma, sugirió que el precandidato está siendo mal asesorado, al realizar planteamientos de tal índole. “Estos derechos no pueden ser recortados a los ciudadanos”, recalcó.

Por otra parte, recordó que la implementación de la salud gratuita en el periodo que ella estuvo frente al Ministerio de Salud, y refirió que la idea principal era continuar con el proceso de gratuidad en la atención pública. “Si bien comenzamos con ese trabajo, los demás Gobiernos no comprendieron la idea principal, por lo que se fueron recortando los presupuestos a la salud, haciendo cada vez más carente el servicio sanitario”, refirió.

A su vez, declaró que la salud pública necesita una remodelación con urgencia, ya que existen modelos centralizados que no dan abasto y que a la vez no están pensados para las personas del interior del país. “La salud no es una cuestión mercantil, todos los paraguayos deben tener acceso a él y los gobernantes deben estar totalmente a cargo del mismo”, concluyó.