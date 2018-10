"Hay que echar al tramposo" que votó por ausentes en Diputados

Un verdadero bochorno se vivió en la Cámara Baja cuando un "avivado" votó por colegas ausentes. Exigen que se expongan los videos para ver quién es el "tramposo" y echarlo del Congreso Nacional.

Para algunos hasta resultó jocoso, pero se trata de un enorme fraude, nada menos que en la aprobación

o rechazo de una ley que regirá para todos los habitantes del país.

Los dedos apuntan directamente a la bancada colorada, donde se registraron dos votos de diputados que

no estaban en la sala de sesiones.

La diputada liberal Celeste Amarilla dijo que no descansará hasta ver las imágenes de la sesión y detectar al "tramposo", que debe ser echado del Congreso Nacional.

El legislador colorado Basilio Núñez se mostró ofendido por las acusaciones de gente que quizás "no tiene el techo" para apuntar a la bancada colorada, ya que su partido fue el que "trajo la democracia al Paraguay". Instó a reconsiderar el punto y simplmente volver a someterlo a votación.

La diputada Katya González apuntó que de acuerdo al reglamento interno, únicamente se procederá a la rectificación con los diputados que participaron de la votación en duda, lo cuál fue apoyado por su colega Sebastián Villarejo.

El titular de la Cámara Baja, Miguel Cuevas, no admitió la verficación de las imágenes de la sala técnica en el momento, con la endeble excusa de que no se podía cortar la transmisión en vivo, por lo que posteriormente fueron simplemente a una nueva votación, sin detectar quién pudo haber votado por los ausentes Pedro Alliana y Tomás Ever Rivas, del Partido Colorado.

Posterior a esto, los integrantes de la bancada de Honor Colorado se retiraron de la sala para dejar la sesión sin quórum. En concreto, fue aprobado el proyecto que eleva las penas para los contrabandistas hasta a 10 años de cárcel. Ahora el documento debe ser debatido en la Cámara de Senadores.